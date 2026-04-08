Психолог Рабецкая: Самозапрет на покупки не избавит от шопинг-зависимости

В России обсуждают новую меру борьбы с импульсивными тратами на маркетплейсах и мошенническими схемами — самозапрет на покупки. Авторы инициативы предлагают покупателю самому себе закрыть доступ к онлайн-шопингу, защитив таким образом бюджет от необдуманных действий и злоумышленников. В интервью 5-tv.ru психолог и эксперт в сфере ритейла Ирина Рабецкая объяснила природу зависимости от интернет-магазинов и перспективы идеи самозапрета.

Как отметила специалист, на протяжении последних десятилетий рост объемов потребления считался нормой. Царствовала логика: чем больше покупаешь, тем лучше живешь. Это было даже частью экономической модели роста экономики в разных странах мира. Еще недавно ради выполнения поставленной задачи — потратить деньги и поддержать государственную экономику — необходимо было обойти несколько магазинов, теперь же достаточно несколько кликов.

«Мы видели рост потребления и иногда слышали разочарованные мнения людей о том, что купил слишком много, не хотел столько потратить, в следующий раз пойду со списком покупок. Но это не вызывало такой тревоги, которая возникла чуть позже, когда в нашу жизнь вошли маркетплейсы», — подчеркнула Рабецкая.

По словам психолога, пользователь получает удовольствие не только от самой покупки, но и от процесса выбора — разглядывания товаров, возможности в одном месте сравнить различные предложения и выбрать наиболее выгодное, здесь же ознакомиться с комментариями и отзывами других покупателей.

Однако современный человек живет в тревожное время, нестабильное и непредсказуемое. Уровень стресса велик, и нужно искать способы сбросить напряжение. Однако пролистывание товаров на маркетплейсе дает лишь временное успокоение. Люди устают от процесса выбора, тем самым вгоняя себя в новую тревогу из-за слишком широкого ассортимента, и единственным способом, который может решить проблему в данный момент, остается покупка.

«Формируется некая поведенческая модель, которая дает покупателю возможность получить быстрые позитивные эмоции, и отказаться от этих эмоций очень сложно… Люди впадают в зависимость. И здесь появляется как раз тренд на самозапрет, когда человек понимает, что это очень сильно влияет на его жизнь. Что это очень сильно бьет по его кошельку. Иногда это портит отношения с людьми», — поделилась эксперт.

Самозапрет, уверена психолог, не устранит причины возникновения зависимости, а только удержит от трат. И если человек и сумеет обуздать тягу к шопингу, он переключится на новый способ получения положительных эмоций. И не факт, что новая привычка окажется безопаснее предыдущей.

Маркетплейсы оценят рынок, на котором появляется все больше осознанных потребителей, и станут производить еще более вовлекающие инструменты. Продавцы научатся эффективнее влиять на психологию пользователей. Маркетологи будут манипулировать, но с другой стороны, появиться и другой тренд взаимодействия с более рациональным и требовательным покупателем.

«Очень важно все-таки работать с причинами, работать с паттернами поведения и пониманием того, как этими состояниями человек может управлять без покупок», — заключила Рабецкая.

