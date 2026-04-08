Объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке не касается Ливана

Сергей Добровинский
Одной из целей Израиля остается уничтожение группировки «Хезболла».

MTV: Объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке не касается Ливана

Объявление о прекращении огня не касается Ливана. Об этом сообщило издание MTV.

«Объявление о прекращении огня в Иране не упоминало Израиль, поэтому ситуация в Ливане останется прежней», — говорится в публикации.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели, отметив, что это будет двустороннее прекращение огня. Американский лидер подчеркнул, что Белый дом получил предложение из десяти пунктов от Тегерана и считает его рабочей основой для переговоров.

Издание Al Mayadeen сообщало, что Израиль, помимо нанесения ударов по Ирану, поддерживает второй фронт в Ливане, нанося массированные и неизбирательные удары по Бейруту. Целью Тель-Авива является уничтожение группировки «Хезболла». По данным министерства здравоохранения Ливана, во время одной из таких атак по району аль-Джанах были убиты пять человек, среди них — маленькая девочка

