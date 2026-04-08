Экономист Борисова: рассрочка «0%» может оказаться платной за счет допуслуг

Акции с «беспроцентной рассрочкой» остаются популярным способом привлечения покупателей, однако за обещанием «0%» часто скрываются дополнительные расходы. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова.

По ее словам, подобные предложения являются маркетинговым инструментом, а не полностью бесплатной услугой.

«С юридической точки зрения это кредит, по которому начисляются проценты. Их может оплачивать либо продавец, либо покупатель. При этом комиссии часто носят скрытый характер», — пояснила эксперт.

Чаще всего дополнительные расходы включаются в стоимость товара или оформляются как сопутствующие услуги. Среди распространенных схем — завышение цены на 5–10%, обязательное страхование, а также комиссии за обслуживание, уведомления или выпуск карты.

Даже если рассрочка заявлена как беспроцентная, это не всегда означает отсутствие переплаты. В ряде случаев оформляется полноценный кредит, при котором важно строго соблюдать график платежей. Нарушение сроков может привести к начислению процентов за весь период. Также возможны ограничения по сроку действия нулевой ставки или ее изменение в конце периода.

Отдельные сложности возникают при возврате товара. Даже если магазин возвращает деньги банку, обязательства клиента по кредитному договору могут сохраняться. В некоторых ситуациях это приводит к необходимости продолжать выплаты или решать вопрос через суд.

Экономист посоветовала заранее оценивать все условия и не ориентироваться исключительно на рекламные обещания. Нужно сравнивать цену при оплате сразу и в рассрочку, учитывать дополнительные платежи, внимательно читать договор и уточнять возможные штрафы.

«Внимательное изучение документов позволит покупателям найти честные компании, которые действительно предлагают интересные продукты с рассрочкой под 0%, и не быть пойманными на удочку профессиональных мошенников», — резюмировала Борисова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.