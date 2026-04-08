«Под 0%» — не значит бесплатно: какие уловки скрываются в рассрочке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Подобные предложения — чаще всего маркетинговый инструмент, завлекающий малопонимающих в теме покупателей.

Почему рассрочка 0 процентов часто оказывается обманом

Экономист Борисова: рассрочка «0%» может оказаться платной за счет допуслуг

Акции с «беспроцентной рассрочкой» остаются популярным способом привлечения покупателей, однако за обещанием «0%» часто скрываются дополнительные расходы. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова.

По ее словам, подобные предложения являются маркетинговым инструментом, а не полностью бесплатной услугой.

«С юридической точки зрения это кредит, по которому начисляются проценты. Их может оплачивать либо продавец, либо покупатель. При этом комиссии часто носят скрытый характер», — пояснила эксперт.

Чаще всего дополнительные расходы включаются в стоимость товара или оформляются как сопутствующие услуги. Среди распространенных схем — завышение цены на 5–10%, обязательное страхование, а также комиссии за обслуживание, уведомления или выпуск карты.

Даже если рассрочка заявлена как беспроцентная, это не всегда означает отсутствие переплаты. В ряде случаев оформляется полноценный кредит, при котором важно строго соблюдать график платежей. Нарушение сроков может привести к начислению процентов за весь период. Также возможны ограничения по сроку действия нулевой ставки или ее изменение в конце периода.

Отдельные сложности возникают при возврате товара. Даже если магазин возвращает деньги банку, обязательства клиента по кредитному договору могут сохраняться. В некоторых ситуациях это приводит к необходимости продолжать выплаты или решать вопрос через суд.

Экономист посоветовала заранее оценивать все условия и не ориентироваться исключительно на рекламные обещания. Нужно сравнивать цену при оплате сразу и в рассрочку, учитывать дополнительные платежи, внимательно читать договор и уточнять возможные штрафы.

«Внимательное изучение документов позволит покупателям найти честные компании, которые действительно предлагают интересные продукты с рассрочкой под 0%, и не быть пойманными на удочку профессиональных мошенников», — резюмировала Борисова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники притворяются продавцами и заманивают скидками на маркетплейсах.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Спину ровно: как пользование смартфоном калечит позвоночник
15:28
«Россети» расширят практику использования регуляторных соглашений
15:20
Как студенты ИТ-специальностей колледжей Москвы строят карьеру еще до выпуска
15:10
«Под 0%» — не значит бесплатно: какие уловки скрываются в рассрочке
15:05
Пользователям MAX станут доступны комментарии и истории
15:00
Собянин: в Москве сосредоточено 70% анимационных студий России

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Заставляет плакать миллионы: назван самый грустный фильм всех времен
Считал убийц друзьями: одинокий мужчина умер после зверских пыток
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео