В Нижегородской области возбудили уголовное дело после массового отравления

|
Дарья Орлова
Десятки человек оказались в больнице, а следствие уже проверяет качество услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Урень Нижегородской области после госпитализации жителей с признаками пищевого отравления начато уголовное производство. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, пострадавшие сообщили, что перед ухудшением самочувствия употребляли некипяченую воду из централизованной системы водоснабжения по месту проживания.

Параллельно проверку проводит прокуратура региона, которая взяла ситуацию под контроль и следит за ходом расследования.

За медицинской помощью обратились более 50 человек. Власти не исключают, что причиной инцидента могло стать попадание в водопровод сточных или паводковых вод.

Ранее число артистов из Красноярска, отравившихся во время гастролей в театре Моссовета, увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, в Москву прибыла труппа численностью 108 человек. Накануне коллектив готовился выйти на сцену со спектаклем «Бой с тенью», однако часть участников внезапно пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

