Количество отравившихся в театре Моссовета артистов выросло до 28 человек

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Актерам стало плохо перед спектаклем.

Сколько артистов из Красноярска отравилось в Моссовете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Массовые отравления в России

Число отравившихся красноярских артистов в театре Моссовета достигло 28 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам инсайдера, на гастроли в российскую столицу приехал коллектив из 108 человек. Накануне они должны были представить спектакль «Бой с тенью». Однако внезапно некоторым участникам труппы стало плохо.

Персоналу культурного учреждения пришлось вызывать скорую. В результате врачи госпитализировали актеров из Красноярска с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в школе Зеленограда произошло массовое отравление. Пострадали более десяти подростков. Выяснилось, что дети приняли плесень на выпечке за сахарную пудру и съели ее. В результате у двоих ребят наступила мгновенная реакция — их вырвало. Остальные пожаловались на боли в животе, их госпитализировали. Директор школы Анатолий Ващилин отметил, что учреждение оперативно отреагировало на ситуацию — были вызваны бригады скорой помощи.

7 апр
Число отравившихся в Москве артистов из Красноярска достигло 24 человек
7 нояб
Готовая еда может исчезнуть из российских супермаркетов
30 окт
Ногти в еде и крысы: следствие выясняет причины отравления в колледже Петербурга
15 окт
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло
2 окт
Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем
1 окт
Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
1 окт
Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
30 сент
Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло
30 сент
Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты
29 сент
Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
