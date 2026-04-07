Количество отравившихся в театре Моссовета артистов выросло до 28 человек
Актерам стало плохо перед спектаклем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Число отравившихся красноярских артистов в театре Моссовета достигло 28 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По словам инсайдера, на гастроли в российскую столицу приехал коллектив из 108 человек. Накануне они должны были представить спектакль «Бой с тенью». Однако внезапно некоторым участникам труппы стало плохо.
Персоналу культурного учреждения пришлось вызывать скорую. В результате врачи госпитализировали актеров из Красноярска с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в школе Зеленограда произошло массовое отравление. Пострадали более десяти подростков. Выяснилось, что дети приняли плесень на выпечке за сахарную пудру и съели ее. В результате у двоих ребят наступила мгновенная реакция — их вырвало. Остальные пожаловались на боли в животе, их госпитализировали. Директор школы Анатолий Ващилин отметил, что учреждение оперативно отреагировало на ситуацию — были вызваны бригады скорой помощи.
- 7 апр
- Число отравившихся в Москве артистов из Красноярска достигло 24 человек
- 7 нояб
- Готовая еда может исчезнуть из российских супермаркетов
- 30 окт
- Ногти в еде и крысы: следствие выясняет причины отравления в колледже Петербурга
- 15 окт
- Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло
- 2 окт
- Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем
- 1 окт
- Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
- 1 окт
- Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
- 30 сент
- Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло
- 30 сент
- Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты
- 29 сент
- Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
