«Прилетел хейт за цирковые номера»: как Мари Краймбрери снова начала танцевать

Певица Мари Краймбрери: хейт не стал препятствием для возращения к танцам

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) призналась, что долго не решалась снова начать танцевать из-за страха критики. Об этом она рассказала специально для 5-tv.ru в эфире шоу «Бригада У» на «Европе Плюс».

По словам артистки, спустя годы перерыва она сомневалась в своих силах и боялась реакции аудитории.

«Да, я была уверена в том, что уже спустя 15 лет у меня это получается плохо и делать мне это незачем. И была уверена, что меня будут ранить комментарии, которые мне будут ставить под видео, что я это плохо делаю, что у меня не получается. И в итоге, кстати, так и было», — сказала она.

При этом исполнительница призналась, что не всем ее поклонникам изначально пришлись по душе изменения в творческой программе, однако в итоге именно они привели Мари к желаемому результату и воодушевлению.

«Мне огромное количество прилетело хейта за цирковые номера, что мне только написали всякие гадости. А я на сегодняшний день понимаю, что это стало моей главной фишкой проекта и в какой-то момент дало новую жизнь тогда, когда мне уже казалось, как будто бы нет сил», — пояснила артистка.

Решение вернуться к танцам, раскрыла певица, было во многом интуитивным и связано с окружением.

«Я сейчас думаю, что это было интуитивно принятое решение, потому что я верю в то, что мы под свой запрос собираем окружение. И то, что в моем окружении на тот момент появился человек, который заставил меня это сделать, я думаю, что этого человека я тоже к себе притянула», — подытожила она.

Как писал 5-tv.ru, ранее Мари рассказывала, что старается совмещать карьеру с материнством и уделять максимум времени дочери. По ее словам, поддержка близких напрямую влияет на ее творческое состояние.

Артистка также подчеркивала, что не собирается навязывать ребенку выбор будущей профессии и считает важным дать свободу в принятии решений.

Мари Краймбрери состоит в браке с блогером и телеведущим Давидом Манукяном. Пара объявила о романе в 2024 году, а в 2025 году стало известно о том, что возлюбленные поженились. В мае у супругов родилась дочь.

