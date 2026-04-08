В Мьянме нашли еще одну россиянку, удерживаемую в кол-центре мошенников

Элина Битюцкая
Посольство РФ уже направило запрос властям о ее поиске и освобождении.

Российское диппредставительство в Мьянме выявило еще одну гражданку РФ, которую насильно удерживают в мошенническом кол-центре на территории республики. Об этом сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

«На сегодняшний день посольство России в Мьянме осведомлено еще об одной гражданке Российской Федерации, насильно удерживаемой в кол-центре на территории Мьянмы. Запрос об оказании содействия в ее поиске и освобождении диппредставительство направило властям страны пребывания», — заявил дипломат.

Азизов подчеркнул, что речь идет о единичных случаях вовлечения россиян в нелегальную деятельность киберпреступных группировок, что контрастирует с десятками тысяч граждан азиатских стран, попавших в аналогичную ситуацию.

За день до этого, 7 апреля, в посольстве РФ в Таиланде освобожденная из мьянманского кол-центра россиянка Ольга П. передана на территорию Таиланда для возвращения на родину. В посольстве РФ в Мьянме уточнили, что женщина незаконно удерживалась преступниками пять месяцев. В среду утром она вылетела рейсом «Аэрофлота» из Бангкока в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники вербуют россиян в рабство: втираются в доверие, выясняют слабые точки и обещают золотые горы.

