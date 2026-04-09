КНДР провела испытания баллистического вооружения

Алексей Мокряков
Также была испытана электромагнитная система вооружения.

КНДР провела испытания баллистического и электромагнитного вооружения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Известно, что испытания прошли 6, 7 и 8 апреля. Ранее в эти дни южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные объединенного комитета начальников штабов страны сообщало о пуске «неопознанного снаряда» в японское море со стороны КНДР.

Прежде 5-tv.ru писал, как Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время тактических учений.

Учения прошли с использованием танковых и пехотных подразделений. В маневрах участвовали спецподразделения и рота кавалерийского полка.

Ким Чен Ын особенно отметил ударную мощь, маневренность и защитные возможности нового танка, назвав его «лучшим в мире». Боевая машина продемонстрировала высокую эффективность системы активной защиты, успешно перехватив все выпущенные против нее противотанковые ракеты и беспилотники.

