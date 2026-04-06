«Злоупотреблять не стоит»: диетолог рассказала, какое печенье самое полезное

|
Дарья Бруданова
Этот продукт очень калорийный, поэтому им не стоит злоупотреблять.

Какое печенье самое полезное

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Кованова: при выборе печенья не стоит экономить

При выборе печенья не стоит ориентироваться на самую низкую цену, так как в нем чаще содержатся вредные вещества. Об этом aif.ru сказала диетолог Софья Кованова.

По словам эксперта, печенье — очень калорийный продукт. Поэтому его стоит есть не чаще раза в месяц и то в небольшом количестве. Порция, как отметила Кованова, должна составлять три-четыре изделия. Диетолог добавила: хорошее печенье — это то, которое хранится примерно полмесяца.

Дешевизна этого изделия, прежде всего, объясняется не очень хорошим составом. Диетолог уточнила, что в таких продуктах, как правило, содержится много щелочных веществ. Из-за них в организме происходят воспаления, которые, например, приводят к отекам. Кованова пояснила: если в составе любимого лакомства указано много загустителей и эмульгаторов, то его лучше не брать.

«К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит», — сказала специалист.

Также она порекомендовала не давать много печенья детям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что стоит добавить в рацион при диете. Чтобы быстрее избавиться от лишних килограммов, лучше всего отдать предпочтение фруктам и овощам. Фавориты — продукты с высоким содержанием клетчатки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
«Компенсация за реальный ущерб»: кто из россиян может получать две пенсии
13:26
13:20
«Траурная атмосфера»: как лидеры ЕС восприняли критику НАТО от США
13:17
ТОП-10 фильмов, которые отправят вас в космос, не вставая с дивана
13:14
Шампунь и бритва: женщина раскрыла состав своего тревожного набора на конец света
13:08
В Стамбуле опровергли информацию о масштабной задержке рейсов в Москву

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Опасная привычка на тарелке: врачи связали питание с раком поджелудочной
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео