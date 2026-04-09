Путин не принимал решения о трехдневном пасхальном перемирии

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин пока не принимал решения о трехдневном пасхальном перемирии. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков на брифинге.

Ранее, 30 марта, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию и прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, однако не назвал конкретных дат. Накануне он вновь призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия между США и Ираном, назвав этот шаг правильным и ведущим к завершению конфликта.

В Москве к этим заявлениям отнеслись скептически. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал инициативу политической игрой, призванной выиграть время для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 апреля охарактеризовала слова Зеленского как пиар-акцию и напомнила, что предыдущие перемирия не приводили к долгосрочному урегулированию.

