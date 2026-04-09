Публичное фиаско: в Британии обсуждают российский корабль в Ла-Манше

Инцидент, который может поставить крест на желании некоторых мировых держав промышлять откровенным пиратством. Проход двух российских танкеров через Ла-Манш вызвал настоящий переполох в Великобритании. Планы Лондона попробовать их перехватить провалились — суда оказались под защитой нашего фрегата.

Причем фиаско получилось публичным, все снимали журналисты британского издания Telegraph. В Москве сегодня подтвердили, что теперь так будет всегда. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий сейчас все расскажет.

Невероятная журналистская удача, но, видимо, не та, на которую рассчитывал корреспондент британской The Telegraph. Том Коттерилл дежурил на рыболовецкой лодке посреди Ла-Манша, ждал прохода одного из российских нефтяных танкеров. Тот, правда, появился не один.

«Мы в самом центре пролива. А это — подсанкционное российское судно. Его название — Universal. Судно пришло из России и сейчас идет под охраной фрегата «Адмирал Григорович», — сообщил журналист.

Не «Грогович», конечно, а Григорович. Трудная фонетика для британского уха, зато универсально понятные характеристики. На вооружении современного российского фрегата — мощные артиллерийские и зенитные орудия, а главное — ракеты: «Калибры», «Ониксы» и даже гиперзвуковые «Цирконы».

На кадрах Telegraph российский фрегат держится близко к нефтяному танкеру, за ним следует британский военный корабль.

«Позади меня — корабль Tideforce, это вспомогательный танкер королевского флота. Он преследовал эти суда, пока они пробирались через пролив», — добавил корреспондент.

Номинально Tideforce — всего лишь танкер-заправщик. Но, по данным СМИ, в январе он участвовал в захвате судна Marinera, шедшего под российским флагом в Атлантическом океане, обеспечивая логистическую поддержку ВМС США. После чего и в британском правительстве официально решили возродить каперство.

«Британские вооруженные силы и британские правоохранительные органы теперь могут подняться на борт судов, которые проходят через наши воды. Вместе мы должны перекрыть критически важные морские пути, чтобы поддерживать давление на Путина», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В Лондоне явно стремятся догнать Париж. Только с начала этого года французские ВМС задержали танкеры «Гринч» и «Дейна» в Средиземном море, в Северном совместно с бельгийцами захватили судно «Этера». Свои действия оправдывают «санкционным режимом». Но Москва готова ответить.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меры, очевидно, принимаются. В Балтийском море у немецкого острова Фемарн замечен большой противолодочный корабль «Североморск». В Ла-Манше «Адмирал Григорович» спокойно сопроводил целых два танкера, чем вызвал бурную реакцию на британском ТВ.

«Путин абсолютно спокойно смеется Стармеру в лицо, он отправляет российские военные корабли для сопровождения этих танкеров, он открыто смеется над Британией и бросает нам вызов», — заявил политолог Джеймс Раптон.

К слову, несколько дней назад украинские СМИ сообщали, что «Адмирал Григорович» якобы поражен в порту Новороссийска. Пораженным в итоге оказался журналист Telegraph. По его подсчетам, с января через британские воды прошло более 500 связанных с Россией судов. Перехватывать которые при такой огневой поддержке теперь будет куда труднее.

