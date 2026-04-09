«Военный преступник»: Белый дом раскритиковал Клуни из-за его слов в адрес Трампа

Белый дом осудил актера Джорджа Клуни за критику Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун подверг резкой критике актера Джорджа Клуни, назвав его «военным преступником» из-за «ужасных фильмов и отвратительной актерской игры». Это заявление прозвучало после того, как Клуни публично раскритиковал президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес Ирана. Сообщение об этом опубликовала британская газета The Independent.

Голливудская звезда публично обвинила американского лидера в намерении совершить военное преступление после угроз последнего в адрес Ирана.

«Некоторые говорят, что Дональд Трамп в порядке. Но если кто-то заявляет, что хочет уничтожить цивилизацию, — это военное преступление. Можно поддерживать консервативные взгляды, но должна быть грань порядочности, которую нельзя переступать», — заявил Клуни, выступая перед студентами в Италии.

«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру», — заявил в ответ Стивен Чун.

Примечательно, что до начала политической карьеры Трампа мужчины поддерживали вполне доброжелательные отношения. Клуни вспоминал, что они часто пересекались в ресторанах и клубах, а будущий президент даже предлагал помощь в поиске хирурга, когда у актера возникли проблемы со спиной. Однако, по словам Клуни, Трамп сильно изменился.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.