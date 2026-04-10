Экс-солист «На-На» Соколов рассказал об отличии своего поколения от современной молодежи

Экс-солист группы «На-На» Соколов назвл свою тактильность признаком возраста

Веками проверено, что каждому новому поколению по какой-то причине не нравится молодежь. Или не нравятся занятия, которым эта самая молодежь себя посвящает. Об этом на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика корреспонденту 5-tv.ru сказал певец, бывший участник группы «На-На» Паша Соколов.

По словам 51-летнего артиста, в его молодости людям прививалась другая творческая культура. У нынешних «старших» совершенно иной вкус в музыке. Юная поросль слушает биты, а старая гвардия — мелодии. И пишет, соответственно, тоже.

«Каждое поколение будет переживать, кайфовать, вспоминать эти эмоции. Ведь музыка — это что? Вот, допустим, влюбился, услышал трек… Музыка — это воспоминания. И вот в моем поколении, как мне кажется, мелодизм, может быть, больше присутствовал», — поделился исполнитель.

Еще отметил Соколов, благодаря музыке юности — понятной, линейной и стройной — у его ровесников больше воспоминаний. Потому что когда музыка льется мелодично, она лучше воспринимается, а эмоции раскрываются намного ярче.

«Нынешнее поколение — у них тоже будут, когда они будут взрослыми, вот эти вот воспоминания. Биты, может быть. Наше поколение, конечно, больше за реальность, за натуральность, прикосновения. Я тактильный человек очень, мне надо прикоснуться, я не могу без любимого человека», — признался певец.

Соколов уверен, что его поколению повезло, так как у него было больше возможностей использовать все органы чувств. Они знают, что такое вкус, запах, осязание, стремление к близости. А нынешнее поколение, смена, — это уже абсолютно другие люди, заключил исполнитель.

Ранее в интервью 5-tv.ru Паша Соколов объяснил, почему не приглашает на свидания своих поклонниц. Даже на концертах и мероприятиях певец осторожен — рядом с фанатками он бывает только при свидетелях.

