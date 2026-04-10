«Волос слишком седой»: Ворожцов о том, почему его не возьмут в кино про космос

Актер Ворожцов: в кино в космосе меня не возьмут из-за седых волос

Российский актер Павел Ворожцов признался, что вряд ли получит роль в кино про космос, подобную той, которую исполнила Юлия Пересильд. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

Артист объяснил это возрастными ограничениями и высокими физическими требованиями к участникам подобных проектов.

«Меня не позовут в такое кино, слишком седой волос уже. И я не подойду по каким-то критериям», — сказал актер.

Ворожцов также отметил, что идея сниматься в подобных фильмах вызывает у него «страшноватые» чувства. При этом он подчеркнул, что главные его сомнения связаны с физическими нагрузками, поскольку для такого кино нужна работа всех частей тела.

«Это очень, очень, очень большое напряжение для всех систем. Я больше из-за физических нагрузок сомневался бы», — уточнил Павел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ворожцов не всегда доволен своими ролями в фильмах, однако старается относиться к этому спокойно.

