«Волос слишком седой»: Ворожцов о том, почему его не возьмут в кино про космос

|
Идея сниматься в таком фильме вызывает у актера страх, но главные сомнения связаны с нагрузками.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский актер Павел Ворожцов признался, что вряд ли получит роль в кино про космос, подобную той, которую исполнила Юлия Пересильд. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

Артист объяснил это возрастными ограничениями и высокими физическими требованиями к участникам подобных проектов.

«Меня не позовут в такое кино, слишком седой волос уже. И я не подойду по каким-то критериям», — сказал актер.

Ворожцов также отметил, что идея сниматься в подобных фильмах вызывает у него «страшноватые» чувства. При этом он подчеркнул, что главные его сомнения связаны с физическими нагрузками, поскольку для такого кино нужна работа всех частей тела.

«Это очень, очень, очень большое напряжение для всех систем. Я больше из-за физических нагрузок сомневался бы», — уточнил Павел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ворожцов не всегда доволен своими ролями в фильмах, однако старается относиться к этому спокойно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
Последние новости

9:11
9:05
8:55
8:47
8:41
8:36
