«Можно было лучше»: актер Павел Ворожцов не всегда доволен своими ролями

|
Мария Гоманюк
Восприятие собственной работы для артиста зависит от многих факторов, однако он не зацикливается на ошибках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Павел Ворожцов признался, что не всегда доволен своей игрой, но старается относиться к этому спокойно. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

По его словам, восприятие собственной работы зависит от многих факторов, в числе которых как работа с режиссером, так и личные ожидания.

«Какие-то (фильмы свои. — Прим. ред.) ты смотришь и понимаешь, что можно было лучше, зная себя, а иногда зная себя и зная режиссера, понимаешь, что все равно лучше нельзя уже было... По-разному бывает. Но обычно все равно я не очень сильно жалею. Понимаю, что сделал, что мог», — отметил он.

Павел Ворожцов исполнил одну из ролей в фильме «Моя собака — космонавт». События картины разворачиваются в 1960 году в городе рядом с Байконуром. По сюжету, десятилетний мальчик находит собаку Белку, и эта встреча влияет на его судьбу, а также становится частью истории освоения космоса.

Ранее, писал 5-tv.ru, режиссер Юрий Быков заявил об отсутствии конкуренции в кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

