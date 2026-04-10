Ссора, нож и десятки ударов: пенсионерка убила собственную дочь

Обычный семейный конфликт теперь расследуется как тяжкое преступление.

В Свердловской области под стражу взяли 68-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери. По информации регионального управления Следственного комитета России, жертвой стала 44-летняя женщина.

По версии следствия, трагедия произошла вечером. Между матерью и дочерью вспыхнул острый конфликт, который быстро перерос в агрессию. В какой-то момент пожилая женщина, испытывая сильную неприязнь, схватила нож и начала наносить удары. Основной удар пришелся в область груди и живота.

Полученные ранения оказались смертельными — спасти женщину не удалось. После случившегося подозреваемую задержали. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение отправить ее в следственный изолятор на время расследования.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, ей может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле было начато уголовное расследование после того, как 31-летняя женщина поскользнулась в игровой комнате в торговом центре и умерла на глазах у своих друзей.

