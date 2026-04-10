Террористические методы: ЦАХАЛ продолжает наносить мощные удары по Ливану

Откровенно террористические методы применяют вооруженные силы Израиля в Ливане. Южные провинции страны подверглись новым массированным атакам. Как сообщили в ЦАХАЛ, целью были объекты «Хезболлы». Однако удары пришлись по густонаселенным мирным районам. Есть погибшие и раненые. В эти минуты спасатели продолжают разбор завалов на месте падения израильских ракет. Вся последняя информация — у корреспондента с телеканала «Аль-Маядин» Джамаля Гораби.

Мы находимся в населенном пункте Араб Салим. Картина за моей спиной говорит сама за себя: центральная площадь населенного пункта превратилась в нечто похожее на поле боя в результате мощных ударов, нанесенных израильской военной авиацией. Мы вместе с вами видим, что целью стали дома мирных жителей. Большинство жертв — женщины и дети.

«Удары пришлись по площади, где была продуктовая лавка, магазин бытовых товаров, магазин игрушек. А еще парикмахерская, аптека. В ЦАХАЛ говорят, что здесь якобы располагалась инфраструктура „Хезболлы“. Но посмотрите сами, это самая обычная улица с торговыми точками», — рассказал местный житель.

Картина разрушений символизирует всю жестокость атак Израиля по этому и другим населенным пунктам Ливана. Мы доехали до другой части поселения — и вот руины еще одного здания. Израильские истребители уничтожили его вместе с семьей из шести человек. То же самое происходит повсюду на юге страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.