Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Дарья Корзина
Возгорание в квартире произошло на верхнем этаже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

В Москве в жилом доме на Вильнюсской улице в районе Ясенево в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на 16-м этаже многоквартирного здания. Информация о причинах происшествия и обстоятельствах распространения огня уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал мужчина. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля на Красносельском шоссе.

Предварительно установлено, что причиной происшествия могло стать занятие мужчины, связанное с изготовлением наполнителя для страйкбольных гранат на кухне. В ходе процесса произошла химическая реакция, которая и спровоцировала взрыв.

До этого 5-tv.ru писал о ликвидации открытого горения в жилой пятиэтажке в Жуковском. Эвакуированных жильцов тогда временно разместили в ближайшей школе. По предварительным данным, возгорание началось на одном из балконов, после чего огонь быстро распространился и перекинулся на крышу, полностью охватив кровлю здания.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
«Россия нужна Европе»: Дмитриев о шансах Запада на выживание
12:08
«Я старая»: Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за возраста
12:00
«Пренебрежение правилами»: названа роковая ошибка погибших на Камчатке туристов
11:52
«Крупнейшее мошенничество в истории»: Дуров раскритиковал шифрование в WhatsApp*
11:41
Бросила малышей без еды и воды: в Тюмени арестовали 21-летнюю мать
11:35
В Муроме число заразившихся острой кишечной инфекцией достигло 375

Сейчас читают

ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
«Опухоль была большой»: женщина годами игнорировала врачей и стала инвалидом
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео