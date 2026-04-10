Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве в жилом доме на Вильнюсской улице в районе Ясенево в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на 16-м этаже многоквартирного здания. Информация о причинах происшествия и обстоятельствах распространения огня уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал мужчина. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля на Красносельском шоссе.

Предварительно установлено, что причиной происшествия могло стать занятие мужчины, связанное с изготовлением наполнителя для страйкбольных гранат на кухне. В ходе процесса произошла химическая реакция, которая и спровоцировала взрыв.

До этого 5-tv.ru писал о ликвидации открытого горения в жилой пятиэтажке в Жуковском. Эвакуированных жильцов тогда временно разместили в ближайшей школе. По предварительным данным, возгорание началось на одном из балконов, после чего огонь быстро распространился и перекинулся на крышу, полностью охватив кровлю здания.

