«Красная зона» и 15 тысяч силовиков: как Исламабад готовится к переговорам США и Ирана

Атмосфера, которая сейчас царит в Исламабаде накануне переговоров Ирана и США, в материале корреспондента «Известий» Мухаммада Имрана.

К прибытию высоких гостей все должно быть идеально. Бордюры покрашены, улицы сверкают чистотой. Подготовка к самому масштабному дипломатическому событию для Пакистана за последние десятилетия — тщательная и последовательная.

Хозяин переговоров — Пакистан — заканчивает последние приготовления к мирным переговорам между США и Ираном. В пятницу, ожидается предварительная сессия переговоров, но окончательные, решающие переговоры пройдут в субботу. Мы находимся в «красной зоне» — сюда никого не пропускают, кроме официальных лиц.

Здесь расположены все важные здания: парламент, президентский дворец, Верховный суд, секретариат министров и здание МИД Пакистана. Погода приятная, немного прохладно, но весной Исламабад становится еще красивее. Столицу Пакистана не зря называют «Исламабад прекрасный». В столице развернуты 5000 полицейских и 10 000 военных. Для жителей объявлены национальные праздничные дни.

Лабиринт из колючей проволоки и бетонных блокпостов возведен в центре Исламабада. Город патрулируют военные. Спецслужбы взяли под охрану роскошный отель Serena. По предварительным данным, именно там состоится часть консультаций, за которыми сейчас следит весь мир. Журналисты узнали: попасть внутрь гостиницы невозможно вплоть до воскресенья. Дороги, ведущие в этот район, перекрыты. Местные жители, впрочем, готовы потерпеть — все ради мира в регионе.

«Я считаю, это огромная дипломатическая победа Пакистана. Наша страна играет важную роль, организуя эти мирные переговоры. Мы должны продолжать в том же духе», — сказала студентка Пальваша Хан.

«Я поддерживаю Иран — это хорошая исламская страна. Я молюсь об успехе этих мирных переговоров», — добавил госслужащий Шейх Аалам.

Для перемещения американцев и иранцев выбраны отдельные маршруты. Сотрудникам личной охраны строго-настрого запрещено иметь при себе любые гаджеты, в том числе мобильные телефоны и даже электронные часы.

