Мишустин отметил вклад ученых Саровского ядерного центра в укрепление безопасности России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Наша страна укрепила ведущие позиции в атомной сфере благодаря стараниям специалистов.

Михаил Мишустин про вклад ученых Саровского ядерного центра

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Создание Российского федерального ядерного центра — важный шаг в обеспечении обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме, ее текст опубликован на сайте правительства.

«Его создание стало важным шагом в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности, ключевым этапом в становлении отечественной атомной отрасли», — сказано в документе.

Россия укрепила ведущие позиции в атомной сфере благодаря стараниям ученых, инженеров и конструкторов в Саровском центре, отметил Мишустин.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день Всероссийский НИИ экспериментальной физики известен, прежде всего, своим талантливым коллективом специалистов, решающих масштабные государственные задачи.

Мишустин выразил благодарность сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра за профессионализм и самоотверженный труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин сообщил о включении лечения онковакцинами в программу ОМС. Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

