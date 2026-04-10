Мишустин отметил вклад ученых Саровского ядерного центра в укрепление безопасности России

Создание Российского федерального ядерного центра — важный шаг в обеспечении обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме, ее текст опубликован на сайте правительства.

«Его создание стало важным шагом в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности, ключевым этапом в становлении отечественной атомной отрасли», — сказано в документе.

Россия укрепила ведущие позиции в атомной сфере благодаря стараниям ученых, инженеров и конструкторов в Саровском центре, отметил Мишустин.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день Всероссийский НИИ экспериментальной физики известен, прежде всего, своим талантливым коллективом специалистов, решающих масштабные государственные задачи.

Мишустин выразил благодарность сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра за профессионализм и самоотверженный труд.

