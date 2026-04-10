Трамп анонсировал итоги переговоров с Ираном через сутки

|
Лилия Килячкова
Американские вооруженные силы уже оснащают припасами военные корабли на случай провала консультаций.

Итоги переговоров США и Ирана

Фото: Reuters/Alex Brandon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Результаты предстоящего диалога между представителями Соединенных Штатов Америки и Ирана в Пакистане станут известны в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Post.

«(Результаты переговоров — Прим. ред.) мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем», — сказал Трамп.

При этом американский лидер добавил, что вооруженные силы страны уже приступили к активному снабжению военных кораблей необходимыми припасами. Подобные меры предпринимаются на случай, если дипломатический процесс завершится провалом и стороны не смогут прийти к консенсусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США протянут «руку помощи» Ирану, если страна готова вести переговоры в «духе доброй воли». Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что переговоры пройдут в позитивном русле. Трамп, как отметил Вэнс, дал довольно четкие указания американской переговорной команде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
