Вэнс заявил о готовности США «протянуть руку» Ирану

Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Американская сторона обозначила рамки диалога и предупредила о последствиях.

Вэнс заявил о готовности США протянуть руку Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

Война в Иране

США протянут «руку помощи» Ирану, если страна готова вести переговоры в «духе доброй воли». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом на переговоры с Тегераном.

«Если же они (иранская сторона. — Прим. Ред.) попытаются играть с нами, то обнаружат, что наша переговорная команда не очень-то восприимчива к этому», — сказал Джей Ди Вэнс, приводя слова президента США Дональда Трампа.

Политик выразил уверенность, что переговоры пройдут в позитивном русле. Трамп, как отметил Вэнс, дал довольно четкие указания американской переговорной команде.

Изначально американо-иранские переговоры должны были пройти 10 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. Но, по некоторой информации, они были перенесены на 11 апреля.

Цель встречи — остановить боевые действия между США и Ираном и достигнуть прочного мира. Тегеран предложил Вашингтону план из десяти пунктов, куда, в том числе, входили требования о контроле Ормузского пролива, вывода американских войск и сокращения военной активности. Трамп назвал эти инициативы «осуществимыми», хотя и не принял план полностью.

Тема:
Война в Иране
