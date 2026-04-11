Переговоры в Исламабаде пройдут в формате пяти комитетов

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Каждому члену иранской делегации отведена соответствующая роль.

Как пройдут переговоры Ирана и США в Исламабаде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

КСИР: Переговоры в Исламабаде пройдут в формате пяти комитетов

Ирано-американские переговоры в Исламабаде состоятся в формате работы пяти профильных комитетов – генерального, политического, военного, экономического и юридического. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что каждому члену делегации из Тегерана поручено курировать определенное направление процесса. Так, генеральный комитет возглавит спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф, а за политический отвечает министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Военную сферу на переговорах будет курировать председатель Совета обороны Ирана Али Акбар Ахмадиан, экономическую повестку – глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати. Юридическую часть возьмут на себя официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи и замглавы ведомства Казем Гарибабади.

Переговоры между Ираном и США пройдут в Исламабаде 11 апреля. Делегации уже находятся в столице Пакистана. Ранее Вашингтон принял предварительные требования Тегерана для ведения процесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
