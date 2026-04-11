США приняли предварительные требования Ирана перед переговорами в Исламабаде

Вашингтон принял предварительные требования иранской делегации для ведения переговорного процесса в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба посольства исламской республики.

«Предварительные требования Ирана были приняты», — говорится в сообщении.

Ранее представители Тегерана выдвинули американской стороне условия перед началом переговоров. По данным агентства Tasnim, их невыполнение могло привести к отмене запланированной встречи.

По данным журналистов, делегации соберутся в отеле «Серена». Но это будет не первая встреча дипломатов. Перед официальной частью иранская делегация переговорит с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

Ирано-американские переговоры пройдут в Исламабаде 11 апреля. От Вашингтона на них отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран должны представить министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее 5-tv.ru писал об обстановке в пакистанской столице в преддверии переговоров. Ситуацию в городе контролирует полиция, а журналистов оттеснили на пять километров от правительственных зданий.

