Смертельная цепь: вдова судится с клиникой после смерти мужа из-за аппарата МРТ

Daily Mail: вдова судится с клиникой из-за гибели мужа в аппарате МРТ

Жительница штата Нью-Йорк Эдриенн Джонс-Макаллистер подала судебный иск против клиники после гибели своего супруга из-за аппарата МРТ. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 16 июля 2025 года, когда Кит Макаллистер сопровождал жену на обследование колена. Согласно материалам дела, после завершения процедуры лаборант попросил 61-летнего мужчину помочь супруге сойти с диагностического стола.

В этот момент мощное магнитное поле работающего сканера мгновенно притянуло массивную металлическую цепь, которая находилась на шее Кита. Под воздействием силы притяжения цепочка буквально втянула мужчину внутрь установки, став орудием смертельной травмы.

В исковом заявлении уточняется, что пострадавший находился в ловушке работающего оборудования почти час, прежде чем персоналу удалось освободить его из «железного плена». После случившегося Кита Макаллистера экстренно госпитализировали в критическом состоянии. Врачи зафиксировали у него серию сердечных приступов, ставших следствием тяжелейшего стресса и физических повреждений.

Несмотря на усилия медиков, на следующий день он скончался. Вдова погибшего утверждает, что «видела воочию и осознавала всеми органами чувств страдания и последующую смерть собственного мужа». Она возлагает вину на сотрудника кабинета МРТ, который не предупредил мужчину о необходимости снять украшение, перед тем как зазывать его в зону действия магнитов.

«Я видела, как он шагнул к столу, и машина просто выхватила его. Он обмяк прямо у меня на руках — эти кадры до сих пор пульсируют в моем мозгу», — вспоминала Эдриенн Джонс-Макаллистер в интервью.

В стандартных правилах безопасности при работе с томографом указано, что пациенты и сопровождающие обязаны избавляться от любых металлических аксессуаров, так как аппарат может не только притянуть их, но и мгновенно раскалить металл, вызывая глубокие ожоги.

