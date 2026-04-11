В Сретенском монастыре Москвы освятили куличи прихожан

Верующие со всей Москвы собрались в Сретенском монастыре для традиционного освящения пасхальной еды. Прихожане приносят к храму корзины с куличами и раскрашенными яйцами. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Традиция освящать праздничную трапезу — это не просто обряд, а просьба о Божьем благословении на употребление особенной пищи в Пасху. Также это знак окончания Великого поста, который длился 48 дней. Все это время православные отказывались от мяса, молока и яиц.

Сейчас в монастыре готовятся к ночным богослужениям. В 23:00 стартует чтение Деяний святых апостолов, а затем начнется полунощница Великой субботы. Именно во время ночной литургии верующие встретят Светлое Христово Воскресение, после чего смогут приступить к праздничной трапезе и разговению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Паломники передавали святыню друг другу, соблюдая традицию с пучками из 33 свечей, символизирующими земные годы Христа. Схождение огня считается одним из главных чудес христианства и, по преданию, происходит на месте распятия и Воскресения Иисуса.

