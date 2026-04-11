Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Чудо своими глазами увидели сотни паломников.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Татарковский

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 5-tv.ru вел прямую трансляцию этого события.

Десятки паломников с пучками из 33 свечей — по числу земных лет жизни Христа — под звон колоколов быстро передали святыню друг другу. Существует убеждение, что в первые минуты ее пламя не обжигает.

Схождение огня считается одним из главных чудес в христианской традиции. По преданию, оно происходит на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Православные верят: если огонь не сойдет после молитвы, то это будет предзнаменованием конца света. За всю историю таких случаев еще ни разу не было.

Благодатный огонь появляется внутри каменного строения, от которого зажигают свечи и лампады. Затем святыню развозят в разные страны. В Россию ее должны доставить специальным рейсом. В Москве, в храме Христа Спасителя, благодатный огонь должен оказаться к ночному пасхальному богослужению.

