Переговоры Ирана и США в Пакистане могут быть продлены еще на один день

Tasnim: Переговоры Ирана и США в Исламабаде могут быть продлены еще на один день

Иран не исключает, что переговорный процесс с США в Исламабаде может продлиться дольше запланированного срока. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По информации агентства, представители двух стран уже «перешли к детальным и техническим дискуссиям по ряду проблем», что указывает на более глубокую стадию обсуждений.

Изначально встреча была рассчитана на один день, однако теперь рассматривается возможность ее продления.

«Переговоры были запланированы на один день, существует вероятность их продления на еще один день», — отмечает агентство.

Переговоры проходят в пакистанской столице Исламабад. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем президента США Дональда Трампа. Иран на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.