Переговоры Ирана и США в Пакистане могут быть продлены еще на один день

Лилия Килячкова 38 0

Иранская и американская делегации «перешли к детальным и техническим дискуссиям по ряду проблем».

Фото: Reuters/Asim Hafeez

Tasnim: Переговоры Ирана и США в Исламабаде могут быть продлены еще на один день

Иран не исключает, что переговорный процесс с США в Исламабаде может продлиться дольше запланированного срока. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По информации агентства, представители двух стран уже «перешли к детальным и техническим дискуссиям по ряду проблем», что указывает на более глубокую стадию обсуждений.

Изначально встреча была рассчитана на один день, однако теперь рассматривается возможность ее продления.

«Переговоры были запланированы на один день, существует вероятность их продления на еще один день», — отмечает агентство.

Переговоры проходят в пакистанской столице Исламабад. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем президента США Дональда Трампа. Иран на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
«Мама, я домой еду!» — бойцы, вернувшиеся из плена, созвонились с родными
19:14
Итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали в Москве
18:56
Переговоры Ирана и США в Пакистане могут быть продлены еще на один день
18:47
«Встретят на родной земле» — Мединский о возвращении семерых курян из плена
18:32
Годовалый ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Льгов
18:18
Самолет российской делегации с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Сейчас читают

Залог свежего дыхания: почему важно чистить язык ежедневно
Босоногая обувь: станет ли ваша стопа сильнее или это лишь маркетинг
Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео