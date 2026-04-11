«Федя, хватит»: москвичи нашли виновника апрельского снегопада

Москвичи обвинили рэпера Feduk в апрельском снегопаде

Почти в середине апреля на Москву неожиданно обрушился снегопад, и пользователи социальных сетей уже нашли виновного. Под раздачу попал рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров — Прим. ред.).

Причиной шуточных обвинений стал хит артиста 2018 года «Хлопья летят наверх», в котором есть строчка: «Подумал о тебе и пошел снег».

Блогеры уже запустили в социальных сетях целый флешмоб. Они массово записывают видео на фоне летящих хлопьев снега с просьбой к рэперу больше не думать о той самой девушке, иначе весна в столице так и не наступит.

«Федя, хватит уже о ней думать!» — подписывают ролики авторы.

Рэпер с юмором отреагировал на претензии. Он опубликовал видео, в котором официально извинился перед москвичами за то, что снова не сдержался и спровоцировал непогоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в выходные в столице должно потеплеть. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в апреле Москву ждет несколько похолоданий.

