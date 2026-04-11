«Федя, хватит»: москвичи нашли виновника апрельского снегопада

Светлана Стофорандова
Жители столицы уверены, что непогоду в город принесли мысли одного музыканта о девушке.

За что Feduk извинился перед москвичами

Почти в середине апреля на Москву неожиданно обрушился снегопад, и пользователи социальных сетей уже нашли виновного. Под раздачу попал рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров — Прим. ред.).

Причиной шуточных обвинений стал хит артиста 2018 года «Хлопья летят наверх», в котором есть строчка: «Подумал о тебе и пошел снег».

Блогеры уже запустили в социальных сетях целый флешмоб. Они массово записывают видео на фоне летящих хлопьев снега с просьбой к рэперу больше не думать о той самой девушке, иначе весна в столице так и не наступит.

«Федя, хватит уже о ней думать!» — подписывают ролики авторы.

Рэпер с юмором отреагировал на претензии. Он опубликовал видео, в котором официально извинился перед москвичами за то, что снова не сдержался и спровоцировал непогоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в выходные в столице должно потеплеть. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в апреле Москву ждет несколько похолоданий.

Последние новости

21:07
Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде
21:00
Баканов: космодром Плесецк пытались атаковать дронами во время запуска спутников
20:44
Самолет с освобожденными из плена ВСУ солдатами ВС РФ приземлился в Подмосковье
20:34
Земля вместо космоса: чем занимаются космонавты после завершения карьеры
20:15
«Федя, хватит»: москвичи нашли виновника апрельского снегопада
19:58
Вучич выразил благодарность Орбану за дружеские отношения Венгрии и Сербии

Сейчас читают

Залог свежего дыхания: почему важно чистить язык ежедневно
Босоногая обувь: станет ли ваша стопа сильнее или это лишь маркетинг
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео