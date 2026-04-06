Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Текущее похолодание будет далеко не единственным в апреле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Похолодание в Москве закончится только к выходным. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.

Ближайшие дни, 7 и 8 апреля, порадуют лишь умеренным теплом — столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов. Самым холодным днем недели станет четверг, 9 апреля. Ночью ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется только до +3 градусов, к тому же москвичей будет ждать мокрый снег.

«В пятницу будет последний холодный день — где-то +2...+4 градуса тепла, осадки прекратятся. В субботу выглянет солнце и начнется прогрев, будет уже около +8 градусов, а в воскресенье — до +12 градусов, так что праздник встречаем не с холодной погодой», — отметил Шувалов

Несмотря на оптимистичный прогноз на выходные, расслабляться и убирать зимние вещи на дальние полки пока рано. Эксперт допустил, что это похолодание может быть далеко не последним в апреле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в марте 2026 года Москва пережила самый жаркий месяц за 247 лет метеонаблюдений. В столице были зафиксированы аномально высокие среднесуточные температуры. Причиной всему климатические процессы и глобальное потепление.

Тема:
Погода
6 апр
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
5 апр
«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
5 апр
Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
4 апр
Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
2 апр
Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
2 апр
Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
1 апр
Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
1 апр
Жителей Подмосковья предупредили о возможности выпадения снега на этой неделе
1 апр
На Москву надвигается аномальная жара: такого не было 20 лет
31 мар
Новый циклон надвигается на Дагестан: регион еще не оправился от предыдущего удара стихии
Последние новости

23:08
Ветеран ВОВ Александр Иофа скончался в Петербурге в возрасте 105 лет
23:00
Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением
22:47
Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна
22:37
Вэнс и Уиткофф принимают участие в переговорах США с Ираном
22:28
Россия и Китай обсуждают продление безвизового режима
22:18
«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу
Права под контролем: водителей старше 65 ждут новые правила медосмотра
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео