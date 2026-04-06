Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна

Текущее похолодание будет далеко не единственным в апреле.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Похолодание в Москве закончится только к выходным. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.
Ближайшие дни, 7 и 8 апреля, порадуют лишь умеренным теплом — столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов. Самым холодным днем недели станет четверг, 9 апреля. Ночью ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется только до +3 градусов, к тому же москвичей будет ждать мокрый снег.
«В пятницу будет последний холодный день — где-то +2...+4 градуса тепла, осадки прекратятся. В субботу выглянет солнце и начнется прогрев, будет уже около +8 градусов, а в воскресенье — до +12 градусов, так что праздник встречаем не с холодной погодой», — отметил Шувалов
Несмотря на оптимистичный прогноз на выходные, расслабляться и убирать зимние вещи на дальние полки пока рано. Эксперт допустил, что это похолодание может быть далеко не последним в апреле.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в марте 2026 года Москва пережила самый жаркий месяц за 247 лет метеонаблюдений. В столице были зафиксированы аномально высокие среднесуточные температуры. Причиной всему климатические процессы и глобальное потепление.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 апр
- «Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
- 5 апр
- «Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
- 5 апр
- Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
- 4 апр
- Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
- 2 апр
- Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
- 2 апр
- Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
- 1 апр
- Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
- 1 апр
- Жителей Подмосковья предупредили о возможности выпадения снега на этой неделе
- 1 апр
- На Москву надвигается аномальная жара: такого не было 20 лет
- 31 мар
- Новый циклон надвигается на Дагестан: регион еще не оправился от предыдущего удара стихии
Читайте также
Нашли ошибку?