Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна

Похолодание в Москве закончится только к выходным. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.

Ближайшие дни, 7 и 8 апреля, порадуют лишь умеренным теплом — столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов. Самым холодным днем недели станет четверг, 9 апреля. Ночью ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется только до +3 градусов, к тому же москвичей будет ждать мокрый снег.

«В пятницу будет последний холодный день — где-то +2...+4 градуса тепла, осадки прекратятся. В субботу выглянет солнце и начнется прогрев, будет уже около +8 градусов, а в воскресенье — до +12 градусов, так что праздник встречаем не с холодной погодой», — отметил Шувалов

Несмотря на оптимистичный прогноз на выходные, расслабляться и убирать зимние вещи на дальние полки пока рано. Эксперт допустил, что это похолодание может быть далеко не последним в апреле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в марте 2026 года Москва пережила самый жаркий месяц за 247 лет метеонаблюдений. В столице были зафиксированы аномально высокие среднесуточные температуры. Причиной всему климатические процессы и глобальное потепление.

