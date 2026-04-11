Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 6 0

Стороны готовятся к третьему этапу диалога, который пройдет вечером.

Как прошли переговоры Ирана и США — новости

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Ahmad Kamal

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

«Прошло два раунда переговоров между делегациями, и третий раунд запланирован на сегодняшний вечер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американская сторона, по оценке Тегерана, продолжает выдвигать чрезмерные требования в ходе диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров и заявил, что вскоре станет ясно, насколько иранская сторона готова к открытому диалогу. По его словам, это «не займет много времени». 

Позднее Трамп предупредил, что Вашингтон может возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров. В беседе с журналисткой телеканала Newsmax он отметил, что исход текущих консультаций пока остается неопределенным, однако США готовы «действовать» в зависимости от их результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США. Население активно обсуждает условия объявленного перемирия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

