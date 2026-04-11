Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

«Прошло два раунда переговоров между делегациями, и третий раунд запланирован на сегодняшний вечер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американская сторона, по оценке Тегерана, продолжает выдвигать чрезмерные требования в ходе диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров и заявил, что вскоре станет ясно, насколько иранская сторона готова к открытому диалогу. По его словам, это «не займет много времени».

Позднее Трамп предупредил, что Вашингтон может возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров. В беседе с журналисткой телеканала Newsmax он отметил, что исход текущих консультаций пока остается неопределенным, однако США готовы «действовать» в зависимости от их результатов.

