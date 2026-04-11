Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае провала переговоров

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Президент США готов снова прибегнуть к жестким мерам.

Что сделает Трамп, если переговоры с Ираном провалятся

Война в Иране

США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры провалятся. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистом телеканала Newsmax.

Глава Белого дома признался, что не собирается делать прогнозов о том, как завершится переговорный процесс по урегулированию конфликта между США и Ираном.

«Неважно (как пройдут переговоры. — Прим. ред.), иначе мы возобновим (удары по Ирану. — Прим. ред.). Мы готовы действовать», — сказал он.

Переговоры США и Ирана уже стартовали в пакистанской столице Исламабаде. Американскую делегацию возглавляют вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США. Люди активно обсуждают условия перемирия, но относятся к соглашению с недоверием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Война в Иране
11 апр
США приступили к разминированию Ормузского пролива
11 апр
В США заявили о росте инфляции на фоне войны в Иране
11 апр
«Более 550 бомбардировок»: обстановка в нефтяной промзоне острова Харк в Иране
11 апр
«Отлично»: Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам
11 апр
Ракеты пока не летают: как Тегеран возвращается к жизни во время перемирия
10 апр
Журналистов в Исламабаде оттеснили на 5 км от места переговоров США и Ирана
10 апр
Трамп обвинил Иран в мировом шантаже
10 апр
Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране
10 апр
«Мощная перезагрузка!» — Трамп пообещал глобальные изменения в мире
10 апр
Иран назвал США два условия для начала переговоров
Последние новости

17:55
В Сретенском монастыре Москвы освятили куличи прихожан
17:46
Полицейские обнаружили воровку в мусорном баке во время рейда
17:30
Подарок 1923 года: женщина нашла сотни бутылок виски в фундаменте старого дома
17:29
США приступили к разминированию Ормузского пролива
17:09
Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив
16:56
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае провала переговоров

Сейчас читают

Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому
Сытость и энергия надолго: чем авокадо полезен для организма
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео