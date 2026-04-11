Трамп объявил о старте переговоров США и Ирана в Пакистане

В пакистанской столице Исламабаде стартовал переговорный процесс между представителями США и Ирана, направленный на урегулирование текущего военного конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналисткой телеканала Newsmax.

«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он (Трамп. — Прим. ред.) ответил утвердительно», — приводит журналистка слова американского лидера.

По словам главы Белого дома, в ближайшее время США смогут понять, насколько Иран проявляет открытость на переговорах. Он отметил, что на это «не потребуется много времени».

Со стороны США в переговорах участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем Дональда Трампа. Иран на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.