Трамп объявил о старте переговоров США и Ирана в Пакистане

|
Лилия Килячкова
Стороны приступают к поиску путей для завершения вооруженного противостояния.

Переговоры Ирана и США в Пакистане 11 апреля

Фото: Reuters/Jacquelyn Martin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

В пакистанской столице Исламабаде стартовал переговорный процесс между представителями США и Ирана, направленный на урегулирование текущего военного конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналисткой телеканала Newsmax.

«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он (Трамп. — Прим. ред.) ответил утвердительно», — приводит журналистка слова американского лидера.

По словам главы Белого дома, в ближайшее время США смогут понять, насколько Иран проявляет открытость на переговорах. Он отметил, что на это «не потребуется много времени».

Со стороны США в переговорах участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем Дональда Трампа. Иран на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США. Население активно обсуждает условия объявленного перемирия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

