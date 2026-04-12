Зерно, пляжи, вино: Путин и Кондратьев обсудили развитие Краснодарского края

Путин и Кондратьев обсудили развитие Краснодарского края

Все возвращается на круги своя. Как заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — все пляжи Анапы будут открыты. Проведена колоссальная работа при круглосуточном контроле санитарных служб. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Суббота. Кремль. В кабинете у президента губернатор Краснодарского края — это один из ключевых регионов страны. Там культивируют безопасность страны. В первую очередь — продовольственную. Поэтому с нее и начинается встреча. Когда в Москве только только закончились заморозки, там вовсю идет работа.

«Вениамин Иванович, Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Сейчас уже идет полным ходом, как я понимаю, началась уже посевная кампания. Как складывается работа?» — спросил Путин.

«Всходы хорошие, запас влаги в почве — больше метра. Это обещает хороший урожай. Но мы всегда стучим по дереву, потому что урожай — не тот, который в поле, а тот, который в закромах», - ответил Кондратьев.

Безопасность не только сейчас во всходах, потом в закромах. Это в первую очередь независимость, и тут тоже есть ощутимый результат работы последних лет.

«Говоря про агропромышленный комплекс, важно очень сказать: у нас же есть предмет гордости сегодня — это семена. У нас 100% семян пшеницы — наши, отечественные. 100%. Это гордость сегодня и для Кубани, и для страны. Риса — 100% наши, отечественные семена. Сои — наши, отечественные семена. Мы подходим к 50% по семенам подсолнечника, сахарной свеклы, ну и кукурузы. А еще 6 лет назад у нас все импортное было», — рассказал Кондратьев.

Отчет Кондартьева затрагивает все сферы жизни региона. В преддверии летнего туристического сезона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев докладывает: готовы.

«Вы сейчас упоминали про курортную составляющую экономики края. Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефти, нефтепродуктов в Керченском проливе?» — спросил президент.

«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — ответил Кондратьев.

«То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты?» — уточнил Путин.

«Думаю, да, Владимир Владимирович», — заверил губернатор.

После аварии двух нефтяных танкеров в Керченском проливе прошлый туристический сезон на пляжах Анапы оказался сорван. Песчаные берега очищали всей страной с первых дней после ЧП. Спасатели, экологи и волонтеры собрали десятки тонн нефтепродуктов.

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, — уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — добавил губернатор.

В 2024-м Анапа приняла около 5,5 миллиона туристов, но в прошлый год по понятным причинам — сюда приехали только около 3 миллионов человек. В этом сезоне точно будет больше. Уже сейчас курорты заполняются туристами.

«Очень радует то, что сейчас видны мероприятия, направленные на улучшение. Очень много делается для туристов, это видно, мы это отмечаем», — рассказала Надежда, туристка из Свердловской области.

«Вода чистенькая. Здесь лебеди плавают», — отметила другая собеседница.

Около половины номеров в Анапе уже забронированы. А Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений от санитарных норм в морской воде. Главная новость сезона — купаться можно.

«Новость, конечно же, об открытии пляжей в этом году — это потрясающая новость, которая дает нам стимул работать дальше. Прошлый год действительно был очень сложный для нас для всех, для туристической отрасли», — поделилась коммерческий директор сети отелей Елена Стовбурь.

На черноморском побережье ждут отдыхающих со всей России. Для этого работает суперсовременный аэровокзальный комплекс Геленджик. Терминал площадью почти 17 тысяч квадратных метров построили всего за 18 месяцев. И не только его. Вокруг — прекрасный парк с сорока пятью крымскими соснами.

Основными инвесторами проекта стали акционерный банк «Россия» и ВТБ. Сейчас аэропорт принимает порядка 7 рейсов в день, но к горячему сезону взлетно-посадочная пустовать не будет. Расширится и география. Лайнеры уже летят из многих крупных городов — от Москвы до Новосибирска.

В последние годы все больше туристов в регион манит уже не только Черное море. Край диверсифицирует отрасль. Новые направления туризма — экологический, экстремальный, гастрономический и, конечно, винный.

«Можно вас поблагодарить еще от имени всех, наверное, виноградарей и виноделов страны? Потому что — для нас это важно — благодаря закону о виноградарстве и виноделии у нас в крае появилась целая отрасль экономики — виноградарство и виноделие», — отметил Кондратьев.

Закон защитил сам бренд — российское вино. Теперь все, что произведено из иностранного балка не может пользоваться этим гордым именем. И — пошло. Ни одна страна в мире так быстро, за такой короткий промежуток времени не делала таких прорывов в отрасли. У нас есть для этого все: современная техника, инвестиции, автохтонные сорта винограда и уникальная почва и неравнодушные профессионалы своего дела.

«Закон появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи. А это не просто посеять. Это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — отметил губернатор.

«Отечественных саженцев, да?» — уточнил президент.

«Абсолютно верно. Это наши, отечественные питомники. В четыре раза», — ответил Кондратьев.

Закономерно появился и новый объект на карте региона, задача которого — влюблять в российское вино. Рядом с Геленджиком гостей курорта ждет винный город «Белый мыс» — детище Группы Акционерного Банка «Россия». На берегу моря 40 тысяч гектаров земли, целые улицы, кварталы, магазины, рестораны, музеи, винная лаборатория, школа сомелье, и, конечно, — самая большая в стране винотека.

Капля за каплей, как выдержанное вино, Краснодарский край наполняется новыми и разнообразными туристическим маршрутами. О триумфе отечественных виноделов известно далеко за пределами России. На международных конкурсах наши вина завоевали 11 наград в различных номинациях, а также 19 золотых и 11 серебряных медалей. Этим летом на черноморском побережье туристам будет чем заняться. Главное, чтобы небесная канцелярия порадовала погодой.