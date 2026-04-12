«Главные темы»: что обсуждали Иран и США на переговорах в Исламабаде

|
Мурад Устаров
Встречи представителей делегаций длились 21 час.

Фото: Reuters/Akhtar Soomro

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иран и США обсуждали на переговорах снятие санкций и ядерную программу

Американская и иранская делегации затронули на переговорах в Исламабаде вопросы репараций, отмены ограничений, ядерной программы и окончания конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, слова которого приводит Reuters.

«За последние 24 часа были проведены обсуждения главных тем переговоров, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные репарации, снятие санкций и окончательное завершение войны против Ирана, региона», — заявил дипломат.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке состоялись в столице Пакистана 11 апреля. В роли посредника выступил премьер страны Шахбаз Шариф.

Стороны провели три раунда переговоров, по итогам которых они обменялись письменными протоколами по всем проблемам. При этом иранские СМИ пишут, что разногласия между государствами не улажены.

Ранее в ИРИ прошли митинги в поддержку руководства страны и вооруженных сил. Несмотря на переговорный процесс, значительное число жителей республики выразили сомнение в эффективности возможных соглашений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
