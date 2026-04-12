Курьер из дела Долиной заявила, что сама стала жертвой мошенников

Анжела Цырульникова убеждала, что только передавала посылки и не была осведомлена об их содержимом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Осужденная по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной библиотекарь Анжела Цырульникова заявила, что сама стала жертвой мошенников. Об этом сообщил адвокат Цырульниковой в суде, с текстом выступления ознакомился ТАСС.

Защита утверждает, что женщина действовала под психическим давлением неустановленных лиц, которые убедили ее передать сбережения, продать украшения и взять кредиты.

По словам адвоката, Цырульникова была лишь курьером, передавала посылки и не была осведомлена об их содержимом. С потерпевшими и свидетелями по уголовному делу она не контактировала. Осужденная просила суд назначить ей условный срок.

Ранее стало известно, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Злоумышленники действовали последовательно и методично: с апреля по июнь 2024 года они регулярно выходили на связь с артисткой, представляясь лицами, якобы способными защитить ее средства от угрозы.

В конце концов они убедили ее перевести накопления на «безопасные счета» и продать квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. По делу осуждены четыре человека, включая Цырульникову, получившую самый строгий приговор — семь лет лишения свободы.

Последние новости

8:00
Последние остававшиеся на Украине жители Курской области вернулись домой
7:42
Курьер из дела Долиной заявила, что сама стала жертвой мошенников
7:32
«Приоритетная задача»: как ИИ формирует новый облик России
7:15
Не менее 30 человек погибли в давке в исторической цитадели Лаферьер на Гаити
7:02
«Надо освободиться»: пропавшую в Мексике россиянку склоняли к побегу от родителей
6:47
«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде

Сейчас читают

«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде
«Ухаживать за собой»: Бьянка отреагировала на тренд на волосатую мужскую грудь
Пять месяцев за один: как устроена пенсия космонавтов в России
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео