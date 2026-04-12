«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта

Лилия Килячкова
Экстремальные погодные условия превратили выступление артиста в настоящее испытание.

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Певец Митя Фомин оказался в центре внимания после инцидента во время выступления на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Артист не удержался на сцене и упал прямо во время концерта. Об этом исполнитель хита «Все будет хорошо» рассказал в социальных сетях.

Причиной случившегося стали сложные погодные условия — сцена оказалась скользкой из-за осадков. Сам исполнитель позже признался, что в такой ситуации избежать падения было практически невозможно. Несмотря на это, Фомин быстро пришел в себя и продолжил выступление, не подав виду, что падение выбило его из колеи.

«Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом. Мой леопердовый окрас и ваше хищное настроение совпали в клокочущем вайбе!» — написал Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Митя Фомин объявил о прекращении сотрудничества с концертным директором Владимиром Овчинниковым и организаторами после серии отмен выступлений в российских городах. Поводом стала ситуация с концертом в Краснодаре, куда зрители пришли, не зная об отмене мероприятия.

Последние новости

15:38
15:18
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
15:14
«Мы испытали шок»: стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки
15:10
Привет из прошлого: Лукашенко передали письмо, написанное им в молодости
14:51
Звезду турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали по делу о наркотиках
14:35
«Остался кошелек и паспорт»: Бойца UFC Ислама Махачева обокрали в Италии

Сейчас читают

Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео