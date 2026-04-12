Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере MAX.

В ходе беседы лидеры государств обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке. Пезешкиан оповестил российского лидера о прошедших 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговорах. Отдельно президент Ирана подчеркнул, что ценит позицию России на международной арене, направленную на предотвращение эскалации.

«Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Кремля.

В ходе обсуждения текущих вопросов двустороннего взаимодействия стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества, а также в укреплении дружественных отношений между Россией и Ираном.

Масуд Пезешкиан также поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ирано-американские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, стороны не достигли соглашения. Из-за завышенных требований американской делегации разногласия не удалось урегулировать.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео