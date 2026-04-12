«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде

Вашингтон рассчитывает на отказ Тегерана от ядерной программы.

Ирано-американские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, стороны не достигли соглашения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам встречи.

«Переговорный процесс длился 21 час. Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения. Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для США», — сказал он.

Вэнс также отметил, что Вашингтон сегодня не видит желания Тегерана отказаться от своей ядерной программы, однако выразил надежду на изменение ситуации. По его словам, Штаты четко указали на свои «красные линии».

Переговоры США и Ирана в Исламабаде

Три раунда переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном состоялись в столице Пакистана 11 апреля. Стороны обсудили вопросы репараций, отмены санкционного давления, ядерной сделки и завершения конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам встречи Иран и США обменялись письменными протоколами, однако, по данным иранских СМИ, из-за завышенных требований американской делегации разногласия не удалось урегулировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив. Судна занимались зачисткой вод от мин, которые до этого установил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

