«Винни‑Пух» по-северодвински: Воспитатель бросала малышей, а заведующая «не замечала» до публикации видео

Заведующая детсада Северодвинска пообещала наказать избивавших детей

В Северодвинске (Архангельская область) заведующая детского сада № 74 «Винни-Пух» Ольга Шустова заявила о полной готовности к привлечению к ответственности сотрудников, допустивших насилие над детьми. Видео с заявлением заведующая разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, воспитатель и младший воспитатель уже отстранены от работы, а материалы дела переданы в полицию и Следственный комитет.

Ролики с издевательствами над малышами из ясельной группы учреждения стали поводом для публичного обсуждения и обострили внимание местных властей. На видео видно, как взрослая женщина заставляет детей танцевать, хватает одного из них за шею и бросает в сторону, а также наносит удары другому ребенку по голове, удерживая его на кровати.

«Проходит в детском саду полная проверка детского сада, всего персонала. Тем не менее, с персоналом также работаем и мы, проводим инструктажи, собрания. Отдельно планируется работа с родителями. Уважаемые родители, я как мать понимаю и разделяю вашу тревогу. То, что произошло в нашем детском саду, никогда не должно повторяться. Просто никогда. Это ЧП. Это чрезвычайная ситуация. Она не может замалчиваться ни заведующей, ни сотрудниками, ни другим коллективом. Если вы обладаете какими-либо сведениями, незамедлительно об этом необходимо сообщать руководству, правоохранительным органам, для того чтобы данные факты не носили системный характер», — подчеркнула Шустова.

Она добавила, что ранее подобных случаев в детском саду не фиксировалось, и выразила готовность требовательно контролировать дисциплину в коллективе.

Видео было передано родителям младшим воспитателем. До этого родители обращались в управление образования с вопросами о синяках на теле детей и отмечали, что ранее заведующая покрывала воспитателя, а она, в свою очередь, пыталась собрать поддержку среди коллег.

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев сообщил, что уже подано заявление в полицию.

«Такие форс-мажоры случаются крайне редко, но когда это происходит, то вызывает справедливую волну возмущения в обществе. <…> Проверка будет самой строгой. Воспитатель хотела уволиться по собственному желанию, но в понедельник в этом желании ей будет отказано, сначала будет официальное отстранение от работы», — заявил мэр на своей странице.

Следственный комитет России по Архангельской области подтвердил возбуждение уголовного дела по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с детьми.

