В возрасте 92 лет умерла болливудская певица Аша Бхосле

Одна из самых известных болливудских певиц Аша Бхосле, исполнившая более 12 тысяч закадровых песен в индийских фильмах, умерла в возрасте 92 лет. Об сообщила компания BBC News, ссылаясь на слова сына певицы.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Ее карьера длилась более 80 лет, а пик пришелся на 50-е и 60-е годы.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал Бхосле «одним из самых знаковых и разносторонних голосов, которых когда-либо знала Индия». По его словам, певица смогла обогатить культурное наследие страны и тронуть «бесчисленные сердца по всему миру».

Бхосле родилась в музыкальной семье Мастера Динанатха Мангешкара. После смерти отца семья переехала из Пуны в Колхапур, а затем в Бомбей (ныне Мумбаи). Вместе со старшей сестрой они зарабатывали на жизнь с помощью песен в кино.

Благодаря уникальному голосу Аши, актеры исполняли под фонограмму ее незабываемые композиции, каждая из которых была пропитана невероятной энергией певицы, определяя звучание Болливуда на протяжении поколений.

На днях умер один из основателей хип-хопа Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор). Ему было 68 лет. Причиной осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

