«Убийца без симптомов»: как холестерин незаметно разрушает ваше сердце и сосуды

Россиянам напомнили, что повышенный холестерин приводит к инфаркту и инсульту

Повышенный уровень холестерина ежегодно становится причиной миллионов смертей по всему миру, однако полностью отказаться от него невозможно — это вещество необходимо организму для выработки гормонов, построения клеток и синтеза витамина D.

Проблема возникает, когда его становится слишком много. В этом случае резко возрастает риск инсульта, инфаркта и других тяжелых заболеваний.

При этом многие до сих пор не понимают, как именно работает холестерин и почему он может быть одновременно и полезным, и опасным.

Что происходит при повышенном холестерине

Холестерин представляет собой жироподобное вещество, которое в организме выполняет сразу несколько функций. Однако он не существует в чистом виде, а переносится в крови в составе липопротеидов. Одни из них считаются «плохими», другие — «хорошими», и именно их баланс определяет состояние сосудов.

Липопротеиды низкой плотности доставляют холестерин из печени в ткани. При избытке они начинают накапливаться в стенках сосудов, окисляются и провоцируют воспаление.

Со временем это приводит к образованию бляшек, которые сужают просвет артерий. Липопротеиды высокой плотности, напротив, помогают очищать сосуды, возвращая излишки холестерина обратно в печень.

Дополнительно важную роль играют триглицериды — их высокий уровень усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в сочетании с повышенным «плохим» холестерином.

Процесс может развиваться незаметно на протяжении многих лет. Первые симптомы появляются, когда сосуды уже значительно сужены. Это может проявляться одышкой, болью в груди или дискомфортом при физической нагрузке. В ряде случаев именно холестерин становится причиной ишемической болезни сердца, инфаркта или инсульта.

Какие показатели считаются нормой

Для оценки состояния организма важно регулярно проверять липидный профиль. Такой анализ позволяет определить уровень общего холестерина, а также его основные фракции. Контроль рекомендуется начинать уже в молодом возрасте и повторять его регулярно, особенно после сорока лет.

Считается, что общий холестерин должен быть ниже 5,0 миллимоля на литр. Уровень липопротеидов низкой плотности желательно держать ниже 3,0 миллимоля на литр, а у людей с заболеваниями сердца — еще ниже.

При этом уровень «хорошего» холестерина должен быть выше определенных значений, а триглицериды не должны превышать норму. Даже незначительные отклонения требуют внимания, так как именно они могут стать первым сигналом нарушений.

Влияет ли еда на уровень холестерина

Распространено мнение, что холестерин напрямую зависит от продуктов питания. Однако для большинства людей пищевой холестерин оказывает незначительное влияние на его уровень в крови.

Намного большую опасность представляют насыщенные и особенно трансжиры, которые стимулируют выработку «плохого» холестерина.

Это означает, что важнее не столько исключить отдельные продукты, сколько изменить общий подход к питанию. Рацион с избытком переработанных продуктов, фастфуда и жирной пищи значительно повышает риск нарушений липидного обмена.

Как питание помогает снизить холестерин

Коррекция рациона остается ключевым способом контроля холестерина. В первую очередь рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе, сливочном масле и сырах, а также полностью отказаться от трансжиров.

При этом важно включить в рацион полезные жиры, например омега-3, которые содержатся в рыбе и растительных источниках. Они помогают снижать уровень триглицеридов и уменьшают воспаление.

Не менее важна клетчатка, которая связывает холестерин в кишечнике и способствует его выведению. Питание с достаточным количеством растительных волокон способно заметно снизить уровень «плохого» холестерина.

Почему движение влияет на сосуды

Физическая активность играет важную роль в нормализации липидного обмена. Регулярные нагрузки помогают повышать уровень «хорошего» холестерина и снижать «плохой». Кроме того, движение ускоряет обмен веществ и способствует выведению избытка липидов.

Даже умеренная активность, такая как ежедневная ходьба, может существенно улучшить показатели. Врачи рекомендуют уделять физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю, сочетая аэробные упражнения и силовые тренировки.

Какие привычки ухудшают ситуацию

Некоторые повседневные привычки напрямую влияют на уровень холестерина. Курение повреждает сосуды и снижает уровень «хорошего» холестерина, а избыток алкоголя повышает уровень триглицеридов.

Отказ от этих факторов способен заметно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы уже в течение первого года.

Нужно ли снижать вес

Избыточная масса тела, особенно в области живота, связана с нарушением липидного обмена. Жировая ткань способствует воспалительным процессам и ухудшает показатели крови. Даже небольшое снижение веса помогает улучшить липидный профиль.

При этом важно избегать резких диет, так как они могут нарушить баланс в организме. Гораздо эффективнее снижать вес постепенно, без стресса для организма.

Когда необходимы лекарства

Если изменения образа жизни не дают результата, может потребоваться медикаментозное лечение. Наиболее часто применяются препараты, которые снижают выработку холестерина в печени и уменьшают риск серьезных осложнений.

Однако любые лекарства должны назначаться врачом. Самостоятельный прием может быть опасен, так как препараты имеют противопоказания и требуют индивидуального подбора.

