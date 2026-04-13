«Бабушка научила»: какой ритуал делает Алсу перед выходом на сцену

Перед выходом на сцену певица Алсу молится

Перед выходом на сцену заслуженная артистка России Алсу всегда произносит молитву. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте Евы Власовой.

Исполнительница хита «Зимний сон» отметила, что артисты — такие же люди, как и все. Поэтому в жизни у них могут происходить абсолютно разные ситуации. Однако это ни в коем случае не должно отражаться на работе. Ведь зрители приходят на праздник. Они, в первую очередь, хотят услышать радость. Поэтому, когда Алсу выходит на сцену, она полностью отдается работе.

«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — сказала певица.

Также на сольном концерте Евы Власовой Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, какой любимый продукт она убрала из своего райдера. Первое время из-за отказа от него артистку даже трясло.

