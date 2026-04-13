«Бабушка научила»: какой ритуал делает Алсу перед выходом на сцену

Дарья Бруданова Журналист

Многие певцы перед концертом соблюдают определенный порядок действий. И Алсу не исключение.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перед выходом на сцену певица Алсу молится

Перед выходом на сцену заслуженная артистка России Алсу всегда произносит молитву. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте Евы Власовой.

Исполнительница хита «Зимний сон» отметила, что артисты — такие же люди, как и все. Поэтому в жизни у них могут происходить абсолютно разные ситуации. Однако это ни в коем случае не должно отражаться на работе. Ведь зрители приходят на праздник. Они, в первую очередь, хотят услышать радость. Поэтому, когда Алсу выходит на сцену, она полностью отдается работе.

«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — сказала певица.

Также на сольном концерте Евы Власовой Алсу рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, какой любимый продукт она убрала из своего райдера. Первое время из-за отказа от него артистку даже трясло.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Устала терпеть»: юмористка Виктория Складчикова развелась
10:14
«Убийца без симптомов»: как холестерин незаметно разрушает ваше сердце и сосуды
10:00
Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
9:55
ФСБ пресекла деятельность трех фондовых мошенников в Telegram
9:48
«Бабушка научила»: какой ритуал делает Алсу перед выходом на сцену
9:35
Иконы из разрушенных храмов вернулись в ЛНР: сибирские мастера дали святыням вторую жизнь

Сейчас читают

Водителей ждет неприятный сюрприз: права могут аннулировать в любой момент
Капремонт и налоги: какие льготы положены пенсионерам после 70 лет
Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео