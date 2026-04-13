Младенца нашли мертвым в парке Тюмени
Тело ребенка обнаружили вечером, что с ним произошло — до сих пор неясно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Тюмени обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.
Младенца заметили вечером 12 апреля. Ребенок находился на улице без признаков жизни.
Что именно произошло с младенцем до его обнаружения, пока неизвестно. Также нет информации о том, кто мог оставить новорожденную на улице и где находятся ее родители.
«Нашли младенца мертвого. Но пока непонятно — родился ли он мертвым или другие варианты. Следственный комитет занимается, и пока подробностей никаких нет», — сообщила Савинова.
Ранее в подмосковном Подольске в одной из квартир жилого дома на улице Давыдова обнаружили тела супругов-свингеров. По информации источника 5-tv.ru, погибшими оказались мужчина 25 лет и женщина 24 лет.
Тревогу первыми забили родственники, которые долгое время не могли связаться с близкими. В итоге они самостоятельно пришли в квартиру и нашли молодых людей без признаков жизни.
Предварительно установлено, что на телах отсутствуют видимые следы насилия. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
В квартире также находилась маленькая дочь пары, родившаяся в 2024 году. Ребенок не пострадал — его передали в специализированный семейный центр.
