Младенца нашли мертвым в парке Тюмени

Дарья Орлова
Тело ребенка обнаружили вечером, что с ним произошло — до сих пор неясно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Тюмени обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.

Младенца заметили вечером 12 апреля. Ребенок находился на улице без признаков жизни.

Что именно произошло с младенцем до его обнаружения, пока неизвестно. Также нет информации о том, кто мог оставить новорожденную на улице и где находятся ее родители.

«Нашли младенца мертвого. Но пока непонятно — родился ли он мертвым или другие варианты. Следственный комитет занимается, и пока подробностей никаких нет», — сообщила Савинова.

Ранее в подмосковном Подольске в одной из квартир жилого дома на улице Давыдова обнаружили тела супругов-свингеров. По информации источника 5-tv.ru, погибшими оказались мужчина 25 лет и женщина 24 лет.

Тревогу первыми забили родственники, которые долгое время не могли связаться с близкими. В итоге они самостоятельно пришли в квартиру и нашли молодых людей без признаков жизни.

Предварительно установлено, что на телах отсутствуют видимые следы насилия. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

В квартире также находилась маленькая дочь пары, родившаяся в 2024 году. Ребенок не пострадал — его передали в специализированный семейный центр.

