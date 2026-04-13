«Все изменилось»: американский певец Джо Линн Тернер о России спустя 37 лет

Дарья Бруданова
Музыкант впервые за долгое время дал концерт в Москве.

Американский музыкант Джо Линн Тернер впервые посетил Россию в феврале 1989 года. Тогда он приехал еще в Советский Союз и дал 20 выступлений на столичных аренах. По его мнению, за это время Россия очень сильно изменилась. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на своем сольном концерте в Москве, который прошел в апреле 2026 года.

«Я думаю, все изменилось. С первого раза и до сейчас ситуация полностью поменялась. Во всех отношениях, по моему мнению. Очень сильно изменился образ жизни», — сказал музыкант, отвечая на вопрос журналиста.

Джо Линн Тернер побывал в разных городах России. По его словам, к нему везде относились хорошо.

«Где бы я ни был в России, люди были очень теплыми. Они были очень воодушевленными. Они относятся к тебе с таким уважением. Относятся с уважением. Также очень хорошие люди. Публика для музыки — возбужденная, восторженная, мощная», — добавил певец.

Ранее белорусский певец Александр Иванов, известный под сценическим именем IVAN, рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем главном страхе из детства. Оказывается, это сцена. Будучи маленьким, артист хотел вместе с братом исполнить песню на день рождения отца, однако испугался толпы и убежал прочь.

