«Очень особенная»: Джо Линн Тернер шокировал заявлением о русской культуре

Дарья Бруданова
Он уверен: между ним и нами есть много общего.

Американский музыкант Джо Линн Тернер считает русскую культуру очень богатой, глубокой и особенной. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем сольном концерте в Москве.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли то, что его удивляет в русских, артист сказал: «Нет». Джо Линн Тернер пояснил, что он итальянец и, на его взгляд, наши культуры очень похожи.

«У нас очень похожий тип культуры: семья, еда, религия и так далее. Поэтому я нашел русскую культуру очень глубокой, очень богатой, очень особенной», — сказал До Линн Тернер.

Он добавил, что когда встречает русских, то происходит все примерно так же, как с итальянцами: «приходи поесть, приходи выпить и приходи повеселиться».

«Все такие чудесные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — подытожил артист.

