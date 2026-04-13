Тронуть душу и сердце: Джо Линн Тернер рассказал, как написать песню на века

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Музыкант не сомневается: многие популярные современные треки скоро забудутся.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Музыкант Джо Линн Тернер: хорошая песня — это та, которая трогает сердца

Секрет песни, которая запомнится на века, заключается всего в двух вещах — посыле и музыке. Этим в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился американский певец и автор песен, известный по выступлениям в группах Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen’s Rising Force и Mother's Army, Джо Линн Тернер.

Музыкант уверен: чтобы написать хит, нужно хорошо постараться. Главное — зацепить слушателя. Сделать это можно лишь с помощью сильной мелодии и текста.

«Многие современные поп-песни не запомнятся, потому что в них нет сильной мелодии и сильного текста», — сказал Джо Линн Тернер.

Тем временем, как добавил музыкант, некоторые классические песни запомнят надолго, потому что они трогают душу и сердце человека.

