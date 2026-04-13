Жить осталось девять месяцев: мужчина принял рак поджелудочной за несварение

Диана Кулманакова
Его мать находилась при смерти — беспокоиться было некогда.

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Британец списал потерю веса на стресс из-за смерти матери, а проблемы с пищеварением — на несварение. Когда врачи обнаружили опухоль, ему оставалось жить девять месяцев. Об этом сообщает Mirror.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

В июле 2024 года 67-летний мужчина заметил, что еда перестала усваиваться: начались диарея, частые позывы в туалет, стул стал слишком мягким. Врачи заподозрили воспаление кишечника и прописали антибиотики, но состояние не улучшилось. Эндоскопия ничего не показала, и мужчине пришлось ждать до ноября, чтобы пройти томографию.

Ситуация осложнялась тем, что мать мужчины находилась при смерти. Беспокоиться о собственном здоровье ему было некогда. Потерю веса на 60 килограмм британец списывал на стресс.

«В тот момент я больше переживал за маму, чем за себя», — признался мужчина.

Диагноз и борьба за жизнь

В начале декабря, после смерти матери, мужчине диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии. Врачи сообщили, что у него обнаружили опухоль размером 75 миллиметров.

Из-за расположения опухоли рядом с артерией операция была невозможна. Жить мужчине оставалось не больше девяти месяцев. Единственным шансом стала химиотерапия.

После 12 курсов химиотерапии опухоль уменьшилась до 15 миллиметров. Пока прогнозы у врачей остаются положительными.

Не игнорируйте

Мужчина призывает не игнорировать проблемы с пищеварением.

«Если у вас постоянно несварение или меняется стул без причины — пройдите обследование. Это может спасти жизнь», — посоветовал он.

Сын британца собирается пробежать марафон, чтобы собрать средства на лечение отца.

