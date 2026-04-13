Песков: Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией

В Венгрии подводят итоги парламентских выборов. Действующий премьер Виктор Орбан уже признал поражение своей партии.

Оппозиционная «Тиса» получает в Государственном собрании большинство в две трети голосов. И как эти результаты могут сказаться на российско-венгерских отношениях, только что рассказали в Кремле.

«Мы слышали заявления о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

