Песков: Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией

Оппозиционная венгерская партия «Тиса» получает в Государственном собрании большинство в две трети голосов.

В Венгрии подводят итоги парламентских выборов. Действующий премьер Виктор Орбан уже признал поражение своей партии.

Оппозиционная «Тиса» получает в Государственном собрании большинство в две трети голосов. И как эти результаты могут сказаться на российско-венгерских отношениях, только что рассказали в Кремле.

«Мы слышали заявления о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал образование главы Европейской службы внешних связей Каи Каллас. По его словам, чиновница училась в плохой советской школе, где образование было ограниченным.

Песков отметил, что в таких учебных заведениях полученных знаний не хватило бы для защиты диплома в МГУ имени Ломоносова. Разговор с журналистом Павлом Зарубиным коснулся уровня подготовки нынешнего поколения европейских политиков. Пресс-секретарь подчеркнул, что в советское время тоже были плохие школы.

Последние новости

16:40
Реализовали десятки тысяч сделок: что известно о задержанных фондовых мошенниках
16:38
«Мы будем апеллировать»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
16:35
Стало известно, с кем останутся дети Лерчек после приговора суда
16:32
От жесткой к гибкой: как изменились правила выплат пособий многодетным семьям
16:25
Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео
16:22
Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео