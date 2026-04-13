Украина попросила отменить игру с Россией на этапе Кубка мира по водному поло

В скандальное политическое шоу пытаются превратить украинцы этап Кубка мира по водному поло, который сейчас проходит на Мальте. Они требуют отменить матч. Все потому, что против них должны выступить россияне. Как раз сегодня команды должны бороться за седьмое место после поражений в четвертьфинале.

Это первый международный старт нашей команды с 2022 года. Россияне выступают в нейтральном статусе. Состоится ли поединок, пока непонятно. Международная федерация на требования Киева еще ничего не ответила.

Тем временем, в Федерации водных видов спорта России заверили, что наши вотерполисты в этом вопросе придерживаются исключительно спортивных принципов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин намерен продолжить отказывать российским спортсменам в возвращении на международные соревнования. Свое заявление глава IBU сделал в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону.

По словам Далина, союз не планирует менять свою политику в отношении россиян. Организация намерена придерживаться жесткой линии в вопросе отстранения атлетов, уточнил он.

